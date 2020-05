Rappel de 22 conseillers diplomatiques Ã  lâ€™Ã©tranger

Alakhbar - Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a rappelé à Nouakchott 22 conseillers diplomatiques exerçant dans les ambassades mauritaniennes à l’étranger.



La liste comprend 22 conseillers diplomatiques en Afrique, en Asie et en Europe qui ont passé 9 ans ou plus en tant que conseillers diplomatiques à l’étranger.



Parmi les conseillers rappelés figurent deux conseillers à l’ambassade de Mauritanie en Arabie saoudite, des conseillers de l’ambassade de Mauritanie aux Émirats, des conseillers de l’ambassade de Mauritanie à Brazville et deux conseillers de l’ambassade de Mauritanie à Rabat ainsi que des conseillers de l’ambassade de Mauritanie en Turquie.



En plus de : un conseiller diplomatique à Londres, Damas, Doha, Abidjan, Tunisie, Rabat, Moscou, Niamey, Algérie, Tripoli et Sanaa, et un conseiller à la mission mauritanienne à l’UNESCO.



Il est prévu que le conseil des ministres, lors de sa réunion d’aujourd’hui, jeudi, procéde à de nouvelles nominations au ministère des Affaires étrangères en remplacement des conseillers qui ont été rappelés à l’administration centrale.













