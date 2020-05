DG de la SNDE : mesures prises pour approvisionner les populations et mettre fin aux coupures dâ€™eau

Tawary - Invité de l’émission Ligha Khass, littéralement, Rencontre Spéciale, organisée, hier soir, mercredi 13 Mai, par la Chaine El Mouritaniya, le directeur général de la société nationale de l’eau (SNDE), M. Mohamed Lemine Ould Beiba, a dit avoir trouvé la SNDE dans de nombreux problèmes surtout que des installations du réseau d'adduction d'eau étaient en état de dégradation en plus, il y a du matériel en panne.



Les habitants des villes Néma et Adel Bagrou estimés à plus de 50000 sont alimentés à partir de la nappe de Dhar par 5 motopompes achetées en 2018 et on a trouvé 4 en panne, a-t-il dit, dans l’une de ses réponses aux questions.



Selon ses termes, il a fallu pour résoudre ce problème, envoyer des équipes de techniciens et du matériel pour une bonne réparation des pompes.



En réponse aux demandes des populations de la ville d’Aioun, qui sont au nombre de 27 000 habitants, son système d'adduction d'eau constitué de 12 forages a été renforcé pour qu’il passe à une capacité de production quotidienne de 2250 m3 approvisionnant un réseau d'une longueur de 25 km.



Le DG a noté que la SNDE a aussi pris un certain nombre de mesures dont le remplacement de certaines motopompes installées sur les forages pour accroitre la production et l'adoption d'un plan de distribution d'eau alternant les quartiers, en plus de l'acquisition d'une citerne pour permettre aux habitants des quartiers situés sur des sites élevés d'accéder au service de l'eau potable et de l'élaboration d'une étude pour l'équipement et la réhabilitation de certains forages se trouvant hors de la ville en vue de leur connexion au réseau.



Les hautes autorités du pays ont intégré la ville parmi les villes devant bénéficier du projet d'exploitation de la nappe du Dhar, précisant que les travaux sont en cours pour atteindre cet objectif, explique-t-il.



S’agissant de la ville de Nouadhibou, Ould Beiba a souligné qu’il avait effectué des visites dans les sites pour la réparation des installations et le raccordement pour que toute la capitale économique du pays soit approvisionnée en eau potable dans les plus brefs délais. Et le directeur de préciser que les travaux vont terminer dans quelques jours et il n’y aura plus de coupure d’eau dans la ville et ses environs.



Concernant une question sur la wilaya du Brakna, il a affirmé avoir reçu, le mardi un appel d’un maire qui lui a dit que l’eau ne pose problème.



Pour cela ,le directeur a signifié que d’importantes réalisations sont en cours pour mettre fin aux coupures d’eau dans tout le pays.



Des équipes techniques sont dans plusieurs régions pour s’assurer du bon fonctionnement des système d’approvisionnement des villes et autres en eau potable. Les services et les équipes de la SNDE ont fait d’énormes sacrifices pour résoudre les problèmes de l’eau et nos remplaçants nous rendrons un grand hommage pour le travail rendu, affirme Ould Beiba.



Par A. SIDI









