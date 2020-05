Coronavirus en Mauritanie : dÃ©couverte de 6 cas supplÃ©mentaires ce jeudi, le pays comptabilise dÃ©sormais 26 cas

La Mauritanie a de nouveau enregistré dans la nuit de jeudi à vendredi 6 cas de coronavirus supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 4 cas découverts un peu plutôt dans la soirée du jeudi 14 Mai.



Selon le site arabophone Aqlame, sur ces 6 cas supplémentaires, cinq ont été enregistrés à Nouakchott, tandis qu’à Kiffa, le cas qui a été annoncé concerne un technicien de maintenance travaillant au ministère mauritanien de la Santé. Le site Aqlame a, par ailleurs, révélé que deux personnes sur les cinq enregistrées à Nouakchott n’ont pas eu de contacts avec des cas infectés.



En cette date du 15 Mai, la Mauritanie comptabilise 26 cas de Covid-19. En 48 heures, 17 cas de coronavirus ont été enregistrés. Cette montée en flèche du nombre de cas liés au coronavirus dans le pays a poussé les autorités mauritaniennes à multiplier les appels au respect plus rigoureux des dispositions préventives de lutte contre la pandémie de la covid-19.



Selon nos confrères de Sahara Médias, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a, lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, donné des instructions pour renforcer le système d’éveil et la prévention afin de faire face à la propagation du coronavirus dans le pays.



Par La rédaction de Cridem, avec Aqlame et Sahara Médias