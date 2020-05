Finances/Banques: Plainte contre la NBM pour refus d'honorer un chÃ¨que certifiÃ© par elle

Mauriweb - Il ne s'écoule plus un jour sans que l'on découvre l'ampleur de la gabegie instituée en modèle économique par l'ancien régime au cours de la dernière décennie.



Le secteur privé, notamment bancaire, n'a été épargné par la mauvaise gouvernance économique galopante provoquant la méfiance des investisseurs dans des secteurs vitaux censés être l'épine dorsale du développement et du progrès du pays.



Dans ce contexte, nous apprenons de sources fiables, que le représentant de la Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) devrait comparaîtra mardi devant les tribunaux de Nouakchott après une plainte déposée contre la NBM par un mauritanien tentant depuis l'année 2019, sans succès, de récupérer la contrepartie d'un chèque certifié par la NBM elle-même, le 5/5/2019.



Le plaignant a tenté à plusieurs reprises de résoudre le problème à l'amiable avec la direction générale par la négociation; mais en vain. Il semble aujourd'hui déterminé à recouvrer ses droits devant les tribunaux compétents devant lesquels il a porté cette affaire.



Pour rappel, la NBM avait été créée l'année 2014 par l'homme d'affaires Abdel Baghi Ould Ahmed Bouha en partenariat avec certains hommes d'affaires mauritaniens pendant le dernier mandat de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Nous y reviendrons.













