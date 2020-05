Identification de 55 personnes ayant Ã©tÃ© en contact avec le cas de coronavirus enregistrÃ© Ã  Kiffa

AMI - Le wali de l’Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud a indiqué que la personne dont le test au Covid-19 a été confirmé positif jeudi soir à l’Hôpital de Kiffa est un jeune technicien né en 1997 qui travaillait dans l’unité de dialyse de l’Hôpital et qui était arrivé dans la ville il y avait 6 jours.



55 personnes ayant été en contact avec lui ont été identifiées et mises en quarantaine a ajouté le wali.