Le MASEF finance 374 projets au profit de 1724 femmes pour un montant de 17 945 000 MRU

AMI - Le ministère des Affaires sociales de l’Enfance et de la Famille a organisé vendredi au Centre de promotion féminine de Nouakchott une cérémonie pour la remise d’un financement de 17 945 000 MRU destiné à 374 micro projets et activités génératrices de revenus (AGR) qui doivent profiter à 1724 femmes et personnes vivant avec un handicap.



La ministre des Affaires sociales de l’Enfance et de la Famille a indiqué à cette occasion, que cette activité s’inscrivait dans le cadre de deux grands programmes lancés le 19 février sur l’autonomisation de la femme et l’insertion des personnes handicapées.



Ces financements, poursuit-elle, sont octroyés sous forme de prêts concessionnels remboursables sans intérêts sur 20 à 24 échéances, qui serviront, à leur tour, à financer des AGR bénéficiant à d’autres femmes ou d’autres personnes vivant avec un handicap.



A terme, ajoute la ministre, un cercle vertueux d’autonomisation de la femme et des personnes vivant avec un handicap sera créé par l’auto emploi et consolidé par l’action de chacune des femmes et bénéficiaires de ce type de projet.



S’adressant aux récipiendaires, Mme Nene Oumou Deffa Kane a affirmé que la femme est le socle de la famille soulignant l’adage qui dit : « remet 10 000 ouguiyas à la femme et c’est tout le foyer qui en profitera ».



La cérémonie, marquée par la remise à certains bénéficiaires de leur financement, s’est déroulée en présence des ministres de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle et de l’Emploi, de la Jeunesse et des sports ; du secrétaire général du ministère, des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott Ouest, de la présidente du Conseil régional de Nouakchott et de nombreuses autres personnalités.













