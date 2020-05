Le ministre de lâ€™intÃ©rieur sâ€™informe du niveau de respect des mesures prÃ©ventives du covid-19 dans les marchÃ©s

AMI - « S’informer sur place du niveau de respect des mesures préventives imposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du covid-19 dans les marchés », tel était l’objectif de la tournée des marchés que le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug a effectuée, vendredi à Nouakchott.



Les mesures que les commerçants et les acheteurs doivent observer sont : la distanciation entre les individus, le lavage des mains au savon à l’entrée et à la sortie du marché, le port des masques ou turbans pour se protéger.



Au cours de cette tournée, le ministre s’est rendu dans les marchés d’El Mina, de la Polyclinique, du centre-ville (marché Cpitale), au marché des téléphones communément appelé "Point Chaud", aux marchés de Teyarett et Toujounine ainsi qu’au marché Ethmane pour l’ameublement.



Dans les différentes étapes, les citoyens (grands comerçants, revendeurs, transporteurs, acheteurs) ont tous exprimé leur entière disponibilité pour veiller au respect des mesures préventives et contribuer à l’effort national de lutte contre la pandémie du covid-19.



Le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère, des walis de Nouakchott et des directeurs généraux de la sureté et de la sécurité routière.













