Mauritanie: 3Ã¨me dÃ©cÃ¨s liÃ© au coronavirus, prise de nouvelles mesures

Senalioune - En Mauritanie, le ministre de la Santé, Nazirou Ould Hamid, a annoncé, vendredi soir, le troisième décès dû au Coronavirus dans le pays.



Ould Hamid a déclaré dans une interview par téléphone avec la Radio Mauritanie, depuis son domicile où il est soumis en quarantaine volontaire, que le nombre de cas actuelle en Mauritanie est passé de 29 dont 7 guéries 3 décès et 19 sous traitements y compris deux médecins.



Le ministre de la Santé a souligné la nécessité pour les citoyens d’adhérer et de respecter strictement les mesures préventive.



Le ministre de l’Intérieur Mohamed Salem Ould Merzoug, a déclaré, dans une conference de presse le maintien de l’allégement des restrictions et l’implementation de nouvelles mesures à la suite d’apparition de nouveaux cas.



"Suite aux développements inhérents à l’apparition de nouveaux cas de coronavirus, et en application des dispositions de lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ould El Ghazouani, a donné ses instructions pour le maintien du déconfinement progressif visant à alléger les restrictions en vigueur, et permettant aux citoyens de reprendre le cours normal de leurs activités économiques et sociales", a déclaré le ministre.



Les nouvelles mesures encompasses un contrôle rigoureux à l’entrée et à la sortie des marchés, le port de obligatoire des masques, l’interdiction des lieux de rassemblement aux enfants de moins de 12 ans et l’application de la distanciation sociale.



Par Moustapha Sidiya













