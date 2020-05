Le Croissant-Rouge turc envoie des masques sanitaires Ã  la Mauritanie

TRT - Dans le cadre de la lutte contre le nouveau type de coronavirus (Covid-19), le Croissant-Rouge turc a envoyé 19.200 masques à la Mauritanie.



L’ambassadeur de Turquie à Nouakchott Cem Kahyaoglu a remis les 19.200 masques aux responsables de l’Office du Premier ministre et du ministère de la Santé de la Mauritanie via une cérémonie. Quatre personnes ont perdu la vie en raison du Covid-19 jusqu’à présent en Mauritanie, pays d’Afrique de l’Ouest.



Quant au nombre de personnes infectées par le coronavirus dans ce pays, il s’élève à 40.