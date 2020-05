Air France va effectuer quatre vols Nouakchott-Paris dÃ¨s le 21 mai

Saharamédias - L’ambassade de France à Nouakchott a annoncé que la société AIR France organisera quatre vols depuis Nouakchott vers Paris, des vols soumis à des conditions fermes.



L’ambassade, dans un communiqué publié sur son site a précisé que ces vols seront organisés les 21 mai, 28 mai, 04 juin et 11 juin prochain.



L’ambassade précise que tout voyageur à destination de la France doit disposer d’une attestation individuelle de déplacement international, un document élaboré par les autorités françaises depuis le début de l’instauration de l’état d’urgence consécutive à la pandémie du covid-19.



Ce document, délivré par les autorités françaises, est obligatoire pour l’accès au territoire français.



Il sera demandé à tout passager à bord de ces vols de présenter une attestation crédible à la société chargée du transport attestant qu’il ne présente aucun symptôme de la maladie du covid-19.



Les autorités mauritaniennes ont autorisé ces vols sous certaines conditions qu’aucun passager ou membre d’équipage à bord des avions ne débarque sur le territoire mauritanien, les vols étant à sens unique.













