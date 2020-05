Nouakchott davantage isolÃ©e

Saharamédias - Le gouvernement mauritanien a décidé dimanche de renforcer les mesures d’isolement de la ville de Nouakchott, après la découverte de près de 50 cas du covid-19 dans la ville.



Cette mesure a été prise par la commission ministérielle chargée de lutter contre la propagation du coronavirus lors de sa réunion dimanche.



Le ministre de l’équipement qui avait annoncé cette information, a ajouté que les ministères de la défense nationale et de l’intérieur et de la décentralisation veilleront à empêcher tout mouvement de personnes au départ de la ville ou vers elle ce qui permettra d’interrompre la chaîne de transmission de la maladie.



Les autorités mauritaniennes avaient déjà décidé en mars dernier de boucler la capitale en même temps que la décision d’empêcher le déplacement entre les wilayas de l’intérieur.













