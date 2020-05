Mauritanie - Covid-19 : distribution de 31 000 masques aux marchÃ©s de la capitale

Al-akhbar - Le Ministère mauritanien de l'Intérieur a remis dimanche plus de 31 000 masques aux walis de Nouakchott pour une distribution au niveau des marchés de la capitale.



16 000 masques sont destinés à Nouakchott-Nord, 8 000 à Nouakchott-Ouest et 7 500 à Nouakchott sud. L’opération de remise des masques a été supervisée par le secrétaire général du Ministère de l'intérieur, Mohamed Ould Sweidatt.



Selon le département de l'Intérieur, cette action s’inscrit dans le cadre du plan d’accompagnement de la réouverture des 15 grands marchés de la capitale.