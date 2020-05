Tawassoul critique le comitÃ© chargÃ© de la gestion de la Covid-19 et pointe de graves lacunes (CommuniquÃ©)

Parti Tawassoul - Notre pays a connu une nouvelle vague de propagation du covid19, aussi bien à Nouakchott que dans les régions.



Cette vague a provoqué des dizaines de nouvelles contaminations et malheureusement des décès. Des centaines de personnes sont également mises en quarantaines . Devant cette situation inédite dans notre pays, Tawassoul souligne les points suivants :



1. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, nous prions Allah de les accueillir dans Son paradis Alfiradaous. Et nous souhaitons aux malades un prompt rétablissement.



2. Le parti est amèrement déçu par la gestion catastrophique de la crise, par le gouvernement.



Cette gestion ne laisse aucun doute sur l’incompétence de l’équipe en charge de gestion de la crise, et l’existence de graves lacunes dans le plan de riposte. Il est particulièrement étonnant de constater de telles insuffisances malgré les énormes ressources financières et médicales mobilisées, pour exécuter ce plan. En outre, il est plus qu’urgent d’apporter une solution efficace aux déficiences soulignées, et mettre le personnel soignant dans des conditions adéquates avant qu’il ne soit trop tard.



3. Nous tenons le gouvernement entièrement responsable des conséquences de l’arrêt des aides sociales destinées aux familles pauvres, et victimes des effets des mesures préventives, prises par le gouvernement. Les opérations de ciblage et de distribution ont connu d’innombrables incohérences et de fraudes, de telles insuffisances sont totalement imputables au gouvernement.



Par conséquence, Tawassoul exige la reprise immédiate, mais aussi l’élargissement des aides sociales destinées aux familles précitées.



4. Nous invitons l’ensemble des citoyens à appliquer les mesures barrières, comme : la distanciation sociale, le lavage régulier des mains avec l’eau et du savon, rester à la maison, porter un masques ou ce tient lieu, faire preuve de vigilance quant aux informations diffusées sur les réseaux sociaux.



5. Nous prions tous les bienfaiteurs de continuer à soutenir les familles les plus touchées par les conséquences économiques de cette pandémie. En particulier, les familles monoparentales, et des familles comportant au sein d’elles d’autres facteurs de vulnérabilité.



Enfin, nous sollicitons l’aide d’Allah, le Tout Miséricordieux, à travers des prières, l’aumône et actions pieuses, afin que par Sa puissance, nous soyons protégés contre cette pandémie.



Dimanche 17 Mai 2020.



Secrétariat national à la communication













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité