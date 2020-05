Nouadhibou : le wali exhorte les services rÃ©gionaux Ã  rÃ©pondre aux attentes des citoyens

AMI - Le wali de Dakhlet-Nouadhibou a exhorté, lors d’une réunion lundi, les chefs de service régionaux à respecter les horaires de travail et à répondre aux attentes des citoyens dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées.



Il a précisé que l’orientation de l’État est de servir le citoyen et d’être à l’écoute de ses problèmes pour qu’il sente la proximité de l’administration.



Il a insisté sur la nécessité de la coordination des efforts entre les différents services gouvernementaux de la wilaya pour une application saine et transparente de la politique de l’État qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens.



Le wali a abordé la situation actuelle et les mesures préventives contre la propagation du coronavirus, invitant les services régionaux et tous les citoyens à se conformer aux directives sanitaires, à éviter les regroupements, à porter des masques, à respecter la distanciation sociale et à se laver fréquemment les mains au savon.













