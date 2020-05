Coronavirus: le XVIIIe sommet de la francophonie reportÃ©

RFI Afrique - Le XVIIIe sommet de la francophonie qui devait se tenir les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis est reporté a annoncé ce mardi 19 mai l'Organisation internationale de la francophonie.



«En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd’hui le monde entier et des nombreuses incertitudes qui en découlent, Monsieur Kais Saied, Président de la République de Tunisie et Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, sont convenus aujourd’hui, du report du XVIIIe Sommet de la Francophonie», a expliqué dans un communiqué l'OIF, précisant que la Tunisie était toujours prête a accueillir le sommet en 2021 en proposant qu'il se tienne à Djerba.