Tawary - Nous soutenons le projet de l’actuel président, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, parce que nous reconnaissons ses œuvres, a déclaré, le diplomate et journaliste, Babah Sidi Abdallah, au cours d’une émission tenue, mardi 19 mai, à 22 heures, sur la chaine privée El Wataniya.



« Ceci dit que nous sommes très reconnaissants », affirma-t-il. Selon ses termes, le climat de quiétude dans lequel vivent actuellement les mauritaniens est favorable à la tranquillité des esprits, des cœurs et à l'avenir. "Tenez-vous bien, si le projet du troisième mandat avait réussi, les choses allaient être pire et d'autres allaient nous suivre.....", dit-il.



Dans son intervention, il a souligné que la Mauritanie vient de sortir d'un tourbillon d'injustices et de détournements et qu'Allah a fait qu'un climat clément a vu le jour. Pour s'expliquer, il dira, "notre opposition à Mohamed Ould Abdel Aziz continue toujours son bon chemin, jusqu'au terminus".



Répondant à l'une des questions, Babah Sidi Abdallah, dit n'avoir pas encore rencontré le président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, depuis qu’il est de retour au pays.



A noter que l'ancien diplomate et journaliste, Babah Sidi Abdallah est rentré à Nouakchott, il y a quelques mois avec l’homme d’affaires, M. Mohamed Ould Bouamattou.



Ils avaient passé quelques années à l’étranger suite à des désaccords avec l’ancien homme fort, Mohamed Ould Abdel Aziz.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité