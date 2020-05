Kiffa : lâ€™UFP dÃ©nonce les procÃ©dures de distribution de lâ€™aliment de bÃ©tail

Saharamédias - L’union des forces de progrès, parti d’opposition a dénoncé les conditions dans lesquelles les autorités ont procédé à la distribution des aliments de bétail dans la ville de Kiffa, des dispositions qui constituent un grave danger dans la propagation du coronavirus.



Dans un communiqué publié mardi, la fédération du parti en Assaba, dénonce les conditions dans lesquelles les autorités organisent la distribution de la vente des aliments de bétail, favorisant une très grande promiscuité, dangereuse en cette période de propagation de la pandémie.



Le parti a dénoncé les longues files qui se sont transformées en meetings, ignorant les règles élémentaires de la prévention et créant un véritable danger.



Les autorités mauritaniennes avaient suspendu l’opération de distribution avant de la reprendre en imposant des mesures préventives allégées.



Le parti a par ailleurs réaffirmé la nécessité de mettre en place les aliments de bétail dans toutes les zones de transhumance du pays et même au Mali en tenant compte de la gravité du moment, et à distribuer des vivres aux populations qui se sont d’avantage appauvries.



L’UFP a par ailleurs souligné la nécessité de renforcer la surveillance aux frontières, de résoudre le problème du cheptel où qu’il se trouve et a appelé les populations à respecter les consignes de prévention afin d’éviter la propagation de la pandémie.



Il a enfin invité les bonnes volontés à venir en aide aux populations nécessiteuses en cette conjoncture particulière.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité