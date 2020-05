Mauritanie : crÃ©ation dâ€™une commission de 20 membres pour gÃ©rer le fonds national de solidaritÃ© sociale

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a signé mercredi un décret confiant la gestion du fonds de solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus à une commission qui sera constituée de 20 membres.



Selon ce décret les membres de cette commission seront désignés sur proposition par l’assemblée nationale, les instances exécutives concernées, les partis de l’opposition représentés à l’assemblée nationale, les organisations de la société civile actives dans le domaine.



Ce fonds, dont la création avait été annoncée il y a quelque temps par le président de la république, avait été ouvert aux contributions des instances du gouvernement et aux particuliers.



Le montant collecté pour ce fonds a atteint, depuis fin mars et jusqu’à la semaine dernière, 6,6 milliards d’anciennes ouguiyas, à majorité des contributions des hommes d’affaires et du secteur privé.













