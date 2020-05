Covid-19 en Mauritanie : 10 nouveaux cas confirmÃ©s | Situation du Jour Mercredi 20 Mai 2020 | VIDEO

AMI - Dix nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés en Mauritanie ces dernière 24heures, selon le directeur général de la Santé, Dr. Sidi Ould Zahaf.



Il a ajouté que les dix nouveaux cas ont été révélés suite à 93 tests de dépistage effectués sur 212 personnes. Le directeur a précisé que les cas se répartissent comme suit :



Ksar : 2 cas, Dar Naïm : 1 cas, Tevragh-Zeina : 4 cas, Sabkha : 2 cas et El Mina : 1cas.



Ces nouvelles contaminations portent le nombre total de cas en Mauritanie à 141 dont 105 asymptomatiques et sont sous contrôle médical, deux cas devenus stationnaires après traitement ; six guérisons et quatre décès.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité