Huawei offre des camÃ©ras de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration Ã  la direction gÃ©nÃ©rale de la suretÃ© nationale

AMI - La société chinoise Huawei a remis, mercredi à Nouakchott, à la Direction générale de la Sureté nationale (DGSE) des caméras thermiques de dernière génération destinées à la lutte contre le covid-19.



Les caméras permettent de détecter les passagers fiévreux susceptibles d'être atteints du Covid-19, au moment de leur entrée à l’aéroport, et d’envoyer, concurremment, une alerte de sécurité accompagnée de la photo du passager cible et sa température ambiante, afin qu’il soit pris en charge.



L’entreprise affirme que le déploiement de son matériel, expérimenté avec succès en Chine et dans plusieurs pays, contribuera à l’endiguement de l'épidémie du Covid-19 en Mauritanie et à l’amélioration des contrôles sanitaires au sein des aéroports du pays.



Huawei s’engage aussi à équiper les entrées de l’aéroport International Oumtounsi d’un système de caméras thermiques de dernière génération capable de restituer une cartographie spatiale des températures et de mesurer les différentes ondes de chaleur, de rayonnements infrarouges, émis par un corps.



Le directeur de la DGSN, le général Mohamed Ould Meguett, a salué l’engagement et la parfaite coopération de l’entreprise chinoise avec la Mauritanie.



« Au nom du Gouvernement mauritanien, je voudrais exprimer ma gratitude aux responsables de l’entreprise Huawei pour cet acte de solidarité dans un domaine qui revêt une grande et urgente priorité, eu égard au contexte sanitaire national et international », a-t-il dit.



Le général Mohamed Ould Meguett a remercié la société Huawei pour ce geste remarquable de solidarité et de fraternité.



Pour sa part, l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, SE M Zhang Jianguo, a valorisé la contribution technologique de Huawei et salué son engagement et celui du gouvernement chinois visant à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien dans sa lutte contre la propagation du Covid-19.



Rappelons que la cérémonie fait suite à une précédente cérémonie de signature de convention de don qui a eu lieu le 07 avril dernier.













