Les ministres de la DÃ©fense et de l'intÃ©rieur visitent la ceinture de sÃ©curitÃ© de la ville Nouakchott

AMI - Dans le cadre des efforts visant à renforcer la fermeture de la ville de Nouakchott, le ministre de la Défense Nationale, M.Hanena Ould Sidi a visité, mercredi soir, en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Ahmed Salem Ould Merzoug, la ceinture de sécurité de la ville de Nouakchott.



Cette visite avait pour but de s'informer sur les efforts déployés sur le terrain au niveau de chaque secteur et d'évaluer l'action menée pour empêcher les opérations d'infiltration à travers les accès, les pistes et les poches naturelles autour de la ville.



Elle avait pour but aussi à renforcer la coordination entre les secteurs de la Défense et de l'Intérieur, à réitérer les instructions, à remarquer les lacunes pour les traiter immédiatement et à doter les commandants des secteurs de moyens modernes de communication leur permettant de coordonner entre eux pour empêcher les opérations d'infiltration de et vers Nouakchott.



Les deux ministres ont entendu des explications détaillées sur l'opération présentées par les commandants des secteurs sécuritaires à travers des cartes définissant la nature et les limites de chaque secteur.



Il est à noter que la mission de la fermeture des accès de la ville de Nouakchott est assurée par les secteurs de l'armée, de la gendarmerie, de la garde et de la police. Elle se déroule sous la supervision du centre de commandement et de planification à l'Etat-major général des armées.



Les deux ministres étaient accompagnés au cours de cette visite par le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, Chef d'Etat-major général des Armées, le général de division Soultane Mohamed Eswad, chef d'Etat- major de la gendarmerie Nationale, le général de division Mesgharou Ould Sidi, Chef d'Etat-major de la Garde nationale et le commandant du centre de commandement et de planification des opérations à l'Etat-major général des Armées.













