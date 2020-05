Mauritanie : 32 nouveaux cas de Covid-19 (Total 173)

Al-akhbar - La Mauritanie a enregistré, ce mercredi, 32 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 173 le nombre de personnes contaminées au nouveau coronavirus.



A ce jour, la Mauritanie compte 173 cas confirmés de covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 9 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Nouadhbou, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.



Il s’agit de 26 cas contacts et 6 communautaires répartis ainsi :



Il s’agit de 26 cas contacts et 6 communautaires répartis ainsi :



4 Ksar



2 Dar Naïm



2 Tevragh Zeiya



7 Toujouninine



2 Teyaratt



3 Arafat



4 Boutilimit



4 Rkiz



2 à Nouadhibou













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité