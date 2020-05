Covid 19 : distribution de kits sanitaires, masques de protection et des vivres Ã  la prison de Rosso

Ibrahim Idriss Wade - En présence du représentant du Hakem de la Moughataa de Rosso, Mme Coumba Betty Dia ex présidente lions Clubs International, (Rose des Sables) Mauritanie, native de Rosso a procédé aux installations pénitentiaires de Rosso, à la remise aux détenus des vivres constitué essentiellement de cartons d'eau minérale, de savon, de détergents, du thé, du sucre et des masques de protection, ont constaté les deux représentants des prisonniers sous la surveillance des gardiens des lieux avec l'aval des responsables des autorités pénitentiaires sur place.



Selon Mme Madame Coumba Betty Dia, cette activité s’inscrivait dans le cadre de la solidarité face à la lutte contre le corona virus et à la reconnaissance des droits de détenus notamment l’accès à la nourriture et à la santé.



La vocation n’était pas de fournir une quantité importante de nourriture à tous les prisonniers mais plutôt permettre tant soit peu à chaque détenu de recevoir au moins l’équivalent de deux repas, une de problématique de droit l’homme en prison.



Mon engagement est: un prisonnier, un masque et un kit sanitaire, il faut que nous soyons vigilantes, en tant que responsable pour pouvoir lutter contre cette maladie qui est en train d’endeuiller des familles. Je prie Allah, le Tout Puissant pour que cette pandémie prenne fin à jamais en Mauritanie», a conclu Madame Coumba Betty Dia.



Par ailleurs, nous rappelons que Madame Coumba Betty Dia fait partie des membres fondatrice de la rose des sables de ce club féminin d'abord comme lioness 1988 ensuite lions en 1992, devenu club mixte jusqu'à ce jour le club à fait à la commune de Rosso.



Durant son mandat des manuels scolaires distribués dans 12 écoles de matériels médical dont 02 couveuses 01 pèse bébé, des médicaments pour lutter contre le paludisme, un don des moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes, un dépistage de trachome des yeux dans les écoles entre autres actions de bienfaisance à l’encontre des personnes et familles vulnérables à Rosso et environs.



Ibrahim Idriss

