Mme Fatou N'Diaga Dieng salue le geste du prÃ©sident du CNOSM, en faveur dâ€™une athlÃ¨te

Rimsport - La présidente de l'Association des Olympiens Mauritaniens Mme Fatou N'Diaga Dieng a chaleureusement remercié, dans une déclaration faite, ce vendredi 22 mai 2020, à Rimsport.net, le président du CNOSM Abderrahmane Ethmane, pour la prise en charge intégrale d’une athlète.



Aïchetou Bilal Fall est présentement hospitalisée et sa famille doit faire face aux frais onéreux de ses soins. Sollicité par Mme Fatou N'Diaga Dieng, Abderrahmane Ethmane a aussitôt accédé à sa requête, en débloquant un montant pour permettre la prise en charge médicale de l’athlète.



"Nous mesurons à sa juste valeur cet acte de bonne volonté et particulièrement généreuse du président du CNOSM", a salué Mme Fatou N'Diaga Dieng, au micro de RimSport.net.