La Mauritanie signale 27 nouveaux cas, portant le total Ã  227 - ActualitÃ©s 23/05/2020

YECLO - Les autorités sanitaires de la Mauritanie ont signalé ce samedi 27 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le total provisoire de cas à 227 dans ce pays.



Selon un bulletin du ministère de la Santé, un total de 255 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 27 sont revenus positifs, tous cas contacts suivis. Le ministère a également annoncé avoir déjà identifié 668 contacts de ces cas confirmés.



Au total, 4.723 tests sont effectués depuis l’apparition du COVID-19 dans ce pays. La capitale Nouakchott, avec 188 cas confirmés, est l’épicentre de la pandémie en Mauritanie.



Suite à une recrudescence des contaminations, le gouvernement mauritanien a annoncé jeudi soir de nouvelles restrictions dans le cadre de de la prévention de la pandémie de COVID-19, dont un couvre-feu, le port obligatoire du masque et le report d’ouverture des établissements scolaires.



A ce jour, la Mauritanie compte 227 cas confirmés de COVID-19, dont six décès et six guéris, depuis le 13 mars.



Par Yeclo avec Xinhua













