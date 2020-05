PÃ©kin Â«prÃªtÂ» Ã  une coopÃ©ration internationale sur l'origine du coronavirus

RFI - La Chine est «prête» à une coopération internationale afin d'identifier la source du nouveau coronavirus, a déclaré ce dimanche 24 mai le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, dont le pays est mis en cause pour la propagation de l'épidémie.



Une telle coopération devra s'abstenir de toute «ingérence politique», a souligné M. Wang lors d'une conférence de presse, accusant au passage des responsables politiques américains de vouloir «propager des rumeurs» afin de «stigmatiser la Chine», où le Covid-19 a fait son apparition à la fin de l'an dernier.