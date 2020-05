Le MDR en visite Ã  BoghÃ© pas content de lâ€™amÃ©nagement de 3200 Ha de la STAM

Terroir Journal - Le 20 et 21 mai 2020, le ministre du développement rural M. Dy Ould Zein a effectué une visite dans le département de Boghé accompagné d’une forte délégation.



Le ministre du Développement rural s’est auparavant rendu dans certains projets mis en œuvre par le projet régional pour aider les groupes locaux à faire face à l'insécurité alimentaire au Sahel, au niveau de la commune de Dar El Afia, notamment l’aménagement des terres agricoles au profit des villageois et l’amélioration des conditions de vie des franges vulnérables à travers le renforcement des capacités des éleveurs et des agriculteurs, menacés par le changement climatique. Bref le projet P2RS.



Le ministre sur les pas du P2RS



Ans ce cadre, il a visité des périmètres agricoles dans les communes de Darel Barka et de Darel Avia. Le périmètre de Amar Lawoyna d’une superficie de 160 ha en cours d’aménagement très avancé, le périmètre de Nejah (spécialisé dans la production de semences) avant de procéder au lancement de la campagne de vaccination du cheptel des petits ruminants dans le cadre de la convention qui lie le projet P2RS et la direction de l’élevage.



Il a réceptionné également le périmètre agricole de Ndiorol et supervisé la distribution d’engins agricoles au profit des paysans de la localité. Tous, des projets réalisés dans le cadre du P2RS coordonné par SY Baba O Hmoyid qui a profité de l’occasion de l’arrivée du ministre pour faire un don d’une quantité alimentaire importante composée de sacs de sucre, de l’huile, de dattes et de riz au profit de la commune de Darel Barka.



Arrivé à Boghé vers le crépuscule. Après la rupture du jeûne, il y a passé la nuit dans les locaux de la SONADER en compagnie de sa délégation. Le 21 mai en milieu de matinée, il se rend à la station de pompage du casier pilote de Boghé en cours de réhabilitation. Il est reçu par Adama Moussa, le maire et ingénieur en charge des travaux de réhabilitation de la station.



Le ministre écoute attentivement les explications du maire sur les travaux en cours d’exécution. Une occasion de rappeler au ministre que la station de pompage de Boghé a nécessairement besoin d’un électromécanicien pour l’entretien régulier des électropompes. Ce à quoi le ministre a immédiatement donné son accord. Il a pu s’enquérir du fonctionnement de la station qui date de 40 ans.



Ensuite, le ministre et son cortège filent à destination du siège de la coopérative DYNN où ils ont pu visiter l’exposition agricole des pastèques produits par la coopérative en partenariat avec "INMA-AGRO" qui exploite le périmètre CPB extension en très mauvais état.



Dans la nouvelle plaine d’une superficie de 3000 hectares très mal aménagée par la SNAAT et la STAM ; le ministre a marqué quelques arrêts avant d’arriver à la nouvelle station de pompage. Là, le ministre en fin connaisseur du secteur n’a pas manqué de noter les échecs graves enregistrés par la STAM en présence de son directeur M. REDA. Celui de la SNAAT (coauteur de ces échecs) était là débout.



L’échec des aménagements de la STAM et de la SNAAT pointé du doigt par le ministre



Le Ministre du développement rural, M. Dy Ould Zein, a affirmé l’urgence de corriger les défauts et les erreurs techniques enregistrés au niveau de l’extension du CPB d’une superficie de 3200 hectares. Notant au passage l’impossibilité pour les paysans bénéficiaires d’engager de campagnes de production en raison de la mauvaise qualité des canaux d’irrigation et de drainage des eaux.



Il a critiqué les travaux d’aménagements de la STAM en présence de son directeur lors de la visite d'inspection qu'il a effectuée mercredi dans le CPB extension. Il a appelé à la correction des défauts enregistrés dans les travaux d’aménagement de cette plaine pour qu’elle puisse entamer la production agricole. Le ministre a rappelé que l'État a mobilisé ses propres ressources pour sa remise en état. S’adressant au directeur de la STAM M. REDA, il dira, votre entreprise dispose des moyens nécessaires et elle doit s’efflorer d’avoir notre temps (nous les mauritaniens) car nous réalisons ces aménagements pour des citoyens qui n’ont rien a martelé le ministre.



Il a ajouté que le secteur qu’il dirige (MDR) s'efforce à corriger et accélérer la mise en œuvre de certaines exploitations irriguées destinées à augmenter considérablement les superficies exploitées en vue de produire plus de 70.000 tonnes de riz, en concrétisation de l'engagement du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, relatif à l'aménageant plus de 5.000 hectares par an cours du mandat présidentiel.



La station de pompage très défectueuse est restée sans pleine exploitation depuis sa réception définitive en 2018 a précisé le ministre.



Le directeur général du projet de mise en valeur du CPB extension de Boghé, M. Ngaidé Amadou Moussa, a déclaré que cette installation agricole souffre de plusieurs problèmes techniques qui l'ont empêchée d'entrer dans les étapes de production.



Il a cité les mauvais canaux de drainage, la faiblesse de la pompe d'irrigation, compte tenu de la superficie aménagée.



Serait-on en droit de demander où sont passés les investissements d’une valeur de 9 milliards d’ouguiyas pour accoucher la mise en valeur de 320 hectares au lieu de 3200 ha ?



Le ministre a exigé de la part de la STAM de recruter suffisamment de travailleurs pour corriger l’aménagement afin de permettre aux paysans d’entamer rapidement la campagne de contre saison programmée.



S’agissant des futures campagnes agricoles, le ministre qui a aussi rencontré les producteurs semenciers a insisté sur la nécessité de produire des semences certifiées au risque de tomber sous des sections. Mais aussi, le ministre a affirmé que plus de semences sans engrais et vice versa pour les producteurs selon un producteur de semences.



Daouda Abdoul Kader DIOP











