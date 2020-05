Coronavirus : ces symboles qui illustrent la catastrophe aux Etats-Unis

Le Parisien - La photo d’un infirmier délesté de 22 kg de muscles après six semaines de réanimation ou la une du New York Times en hommage aux victimes frappent les esprits dans le pays où l’épidémie a fait le plus de victimes.



La montagne de muscles a fondu pour devenir un corps décharné, laminé par sa lutte contre le Covid-19. Mike Schultz, 43 ans, infirmier à San Francisco, est devenu une des images marquantes du coronavirus, aux Etats-Unis. Un pays qui s'approche inexorablement de la barre des 100 000 morts (plus de 97 000 depuis ce dimanche).



Mike Schultz a attiré la lumière sur lui en postant une photo le 11 mai sur son profil Instagram (thebearded_nurse, soit littéralement l'infirmière à barbe) au sortir de « six semaines sous ventilation et intubation ». Un post « liké » plus de 30 000 fois.



Délesté de 22 kg, selon ses déclarations au site américain Buzzfeed, l'infirmier adepte du bodybuilding souhaite alerter sur les dangers de la maladie : « Je pensais être assez jeune pour que cela ne m'affecte pas, et je sais que beaucoup de gens pensent la même chose. Je voulais montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Peu importe que vous soyez jeune ou vieux, que vous ayez d'autres problèmes de santé ou non. Cela peut vous toucher ».



Deux jours après avoir assisté avec son compagnon à la Winter Party de Miami Beach, un important festival LGBT où 38 personnes ont été contaminées par le virus, le quadragénaire a été touché par une fièvre qui a atteint 39,4°C, avant d'être hospitalisé.



«Aucun d'eux n'était qu'un chiffre»



Ce dimanche, le New York Times a consacré sa une aux noms de 1000 victimes du virus, évoquant « une perte incalculable ». Chacun des noms est accompagné d'une courte description. « Les chiffres seuls ne permettent pas de mesurer l'impact du coronavirus sur les Etats-Unis », indique le prestigieux quotidien de la ville la plus touchée par le pays. « Ces 1 000 personnes représentent seulement 1 % du bilan. Aucun d'eux n'était qu'un chiffre. »



Avec 97 477 décès recensés, les Etats Unis subissent de loin le pire bilan lié à l'épidémie. Ramené à leur population, avec 298 décès par million d'habitants, le pays reste néanmoins en retrait de la France (419 décès par million d'habitants) ou de la Belgique (900 décès par million d'habitants).



Par Y.L.









