Message du PrÃ©sident de l'UFP

Parti UFP - Militants et militantes,



A l'occasion de la fête du Eid el Fitr, j'ai le plaisir d'adresser mes meilleurs vœux à tous les mauritaniens et toutes les mauritaniennes et plus particulièrement à vous, camarades, qui poursuivez la lutte, en dépit de toutes les difficultés, pour changer la réalité de nos concitoyens confrontés à l'injustice, aux privations, à l'exclusion, à la pauvreté et au sous-développement et pour l'avènement d'un jour nouveau où tous les citoyens accèdent, enfin, à une vie décente, à la liberté et à l'égalité dans un véritable État de droit.



La fête est intervenue, cette année, comme une lueur d'espoir dans une atmosphère de stress et de morosité du fait de l'entrée de notre pays dans la phase de propagation du virus.



Nous implorons Allah le Tout-puissant pour qu'il préserve notre pays et l'humanité entière et qu'il nous fasse revivre la fête loin du spectre de la pandémie et de ses effets désastreux.



Vous mesurez sans doute la gravité de la situation et la précarité et le désarroi de l'état, dépouillé par une décennie de gabegie.



Dans une telle situation, le salut de notre pays requiert la réalisation des trois impératifs prioritaires suivants :



- la mise en œuvre de toutes les mesures préventives requises ;



- la mobilisation de toutes les énergies et forces vives avec une coordination optimale des efforts;



- la solidarité efficace avec toutes les personnes affectées directement ou indirectement par la pandémie.



Chers camarades,



La crise à laquelle notre pays se trouve confronté met à l'épreuve l'ensemble des acteurs nationaux qu'il s'agisse du gouvernement, des partis politiques ou des autres acteurs. Mais la responsabilité première incombe au pouvoir qui doit mettre en place toutes les conditions requises et prendre les dispositions nécessaires à cet effet.



Pour notre part, à l'Ufp, nous resterons mobilisés pour apporter tout le soutien et la sensibilisation en notre pouvoir aux citoyens et particulièrement aux plus vulnérables à côté de nos partenaires . Nous continuerons toujours à assumer, pleinement, notre devoir comme une force de contrôle, d'alerte, de critique et de proposition.



Qu'Allah préserve notre pays et notre peuple et guide nos pas.



Nouakchott, le 25 mai 2020



Mohamed Ould Maouloud













