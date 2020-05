Mauritanie: la commission dâ€™enquÃªte parlementaire suspend ses travaux

Senalioune - La commission d’enquête parlementaire a suspendu temporairement ses travaux liés aux dossiers de l’enquête de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz, en raison de l’explosion du nouveau coronavirus et la contamination d’un directeur à l’Assemblée nationale.



Selon des sources la commission souligne que cette suspension est temporaire et dit confident de pouvoir achever ses travaux dans un délais de 6 mois conformément au status de l’Assemblée nationale.



La commission enquête sur les fonds des recettes pétrolières, la vente des biens immobiliers publics dans la capitale, le contrat avec la société de pêche chinoise Poly Hong Dong.



On peut citer également la gestion de la Fondation de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), le marché de l’éclairage solaire, le marché du terminal des conteneurs du port de Nouakchott, la liquidation de la SONIMEX, entreprise publique d’import-export de produits alimentaires, auxquels ont été rajoutés les marchés de l’électricité de la SOMELEC, ceux des infrastructures (routes, aéroport, ports, aménagements) et ceux de la SNIM.



Par Moustapha Sidiya













