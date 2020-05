Adrar Info - 25 nouvelles infections au coronavirus et trois décès, ce lundi…



Le ministère de la Santé de la Mauritanie a annoncé lundi soir 25 mai 2020, l’enregistrement de 25 nouveaux cas de coronavirus dans le pays.



Le ministère a confirmé lors de sa conférence de presse quotidienne, qu’il y a eu aussi trois decés.



Source : http://zahraa.mr/node/23888



Traduit par adrar.info













