Des banques Ã  Nouakchott probables propagatrices du coronavirus

Mohamed Laghlal - Au moment où l’Etat tente par tous les moyens possibles de stopper cette épidémie dans notre pays et de trouver des solutions appropriées à son impact négatif sur la vie de nos populations, certaines Banques semblent plutôt œuvrer pour la propagation du COVID-19, ce qui constitue une faute impardonnable.



Il est important que nous sachions qu’en cette période de l’épidémie du CORONAVIRUS, l’ensemble de la population mauritanienne doit conjuguer ses efforts pour arrêter la contamination.



A mon sens, la stratégie mise en place par les plus hautes autorités du pays nécessite qu’elle soit appuyée par tous, c’est du moins ce qui me semble normal.



Il va sans dire que les banques n’en sont pas exemptées, bien au contraire, elles devraient se sentir beaucoup plus concernées que les autres sociétés et entreprises et s’organiser en conséquence, surtout que les moyens matériels et humains ne leur font pas défaut.



Il fallait donc qu’elles aient fait preuve de responsabilité et de bonne volonté, pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de toutes les mesures préventives, comme cela doit se faire dans tous les lieux qui reçoivent du public.



A cet effet, leur devoir était de rendre obligatoire le contrôle de la température de leurs abonnés, ce qu’elles ne font pratiquement plus, de leur disponibiliser dans les enceintes de leurs institutions tous les produits de désinfection nécessaires, pour leur permettre de se conformer aux gestes-barrières, de leur exiger l’utilisation de masques, de les exhorter et de les organiser de telle sorte qu’ils puissent respecter la distanciation règlementaire…



Mais malheureusement on peut constater, en allant dans la plupart de nos banques, que ces mesures préventives ne sont pas toujours prises en compte. Selon moi, la faute n’incombe qu’aux banques qui s’abstiennent de mettre à la disposition de leurs clients tout ce qui est nécessaire pour éviter la contamination. En plus, elles ne les encadrent pas correctement pour leur permettre de respecter les autres mesures préventives, et elles se contentent généralement de les ‘’confier’’ tout simplement aux gardiens et aux plantons, ce qui est loin d’arranger les choses.



Cette situation de désordre entraîne forcément de grands rassemblements devant les portes d’entrée et à l’intérieur des banques, ce qui est extrêmement grave et peut facilement favoriser la propagation du virus, surtout que certains sont sans masques de protection, comme s’ils n’avaient jamais entendu parler du COVID-19 ou s’ils s’en moquaient.



Pour être plus précis, je prendrai comme exemple l’une des "respectables" banques de Nouakchott et de surcroît une Agence Centrale. Le mercredi 20 mai 2020 cette Banque a reçu plus 300 clients, le jeudi 21 à peu près 400 et le vendredi 22 plus de 200. Durant ces 3 jours où je l’ai visitée, j’ai eu à constater que la plupart des abonnés n’accordent aucun intérêt aux gestes-barrières et que quelques-uns parmi eux sont sans masques de protection et sans gants…



Certainement, les passants en voyant de tels regroupements penseront qu’il s’agit de meetings populaires ou de manifestations politiques. Cela nous conduit naturellement à dire que cette banque n’accorde aucun intérêt, ni aux instructions officielles, ni à la santé des citoyens et qu’elle ne se soucie guère de la propagation de la pandémie du CORONAVIRUS. De toutes façons l’irresponsabilité et la négligence constatées peuvent y contribuer fortement. Seulement, nous demandons à ALLAH de protéger la Mauritanie et l’Humanité tout entière.



Par ailleurs, il est important d’ajouter qu’au lieu de libérer rapidement ses clients, pour ne pas leur perdre un temps précieux et pour ne pas les exposer longtemps aux dangers du virus, cette banque, et c’est d’ailleurs son habitude en temps normal, n’utilise le plus souvent que 2 guichets sur 7, avec des pauses et des va et vient fréquents des agents concernés, ce qui oblige la majorité de la clientèle à attendre quelques heures pour être libérée. Peut-être que d’autres banques font exactement la même chose. Tout cela prouve s’il en était besoin la médiocrité des services…



Depuis que les restrictions ont été adoptées par les autorités compétentes, pour protéger la santé de nos populations, il a été constaté que certaines banques réfractaires n’ont pas été inquiétées, ce qui est choquant.



A mon avis, les autorités mauritaniennes devraient activer différents canaux pour la surveillance et le contrôle de l’application des mesures préventives et pour mettre fin systématiquement au laisser-aller prédominant à Nouakchott, comme ce qui se passe par exemple dans les moyens de transport public, dans certaines banques, etc… et qui ne fait que fragiliser la situation sanitaire de nos populations.



Dans la plupart des pays du monde, les autorités ont mis en œuvre des dispositifs de prévention et ont veillé à leur stricte application. Mais en Mauritanie, notre problème capital a toujours été le manque de suivi rigoureux et la non-application des mesures ou des décisions prises. C’est un autre virus qui entrave, depuis longtemps, le fonctionnement rationnel de toutes nos institutions.



A la fin, il convient d’insister sur le fait que faire respecter les lois et règlements par tous les citoyens, pour veiller à leur santé, ne constitue nullement une entrave à la démocratie. Le contraire serait de laisser chacun libre de ses actes, même s’il doit nuire à l’intérêt général et ainsi nous sortirons totalement du cadre légal et nous nous installerons dans l’anarchie. (A suivre).



Lundi, 25 Mai 2020



Mohamed Ould Laghlal



Mohamed Ould Laghlal

Inspecteur de l'Enseignement Fondamental à la Retraite













