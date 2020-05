Une dÃ©putÃ© demande le retrait du mandat dâ€™urgence autorisant le gouvernement Ã  gÃ©rer la Covid-19

Al-akhbar – La député du parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), Anissa Ba, a appelé au retrait du mandat d’habilitation autorisant le gouvernement, en application de l’article 60 de la Constitution, à prendre par ordonnances, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la Covid 19 et tous ses effets, si les mesures consistant à venir en aide aux citoyens ne sont pas prises.



La parlementaire a demandé dans un tweet posté sur sa page Facebook d’ouvrir une enquête sur les tortures infligées par des agents de la sécurité routière à des citoyens.



Allez-vous revoir votre interaction avec ceux qui vous supplient pour obtenir les droits les plus élémentaires (eau, toilettes dignes, propreté des lieux), a-t-elle posté, s’interrogeant où sont les autorités avec ces images d’humiliation et de violence faites par des gens censés assurer la sécurité et la quiétude au citoyen.



Si la situation reste telle qu'elle est aujourd’hui, je demande le retrait du mandat d’habilitation autorisant le gouvernement, en application de l’article 60 de la Constitution, à prendre par ordonnances, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la Covid 19 et tous ses effets, si les mesures consistant à venir en aide aux citoyens ne sont pas prises, a-t-elle tweeté.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité