Jâ€™ai vÃ©cu un jour la pandÃ©mie du coronavirus, poste un illustre leader de lâ€™opposition (tweet)

Agence Alwiam d'informations - La très célèbre leader de l’opposition Mouna Mint Deye a posté le tweet suivant à propos de la pandémie du Covid-19, dans lequel elle estime avoir vécu un jour le coronavirus.



« Afin que vous ne soyez pas effrayés par ces cas communautaires, il semble que le Covid-19 était parmi nous, se promenant à notre insu depuis belle lurette dans tous les sens.



Un laborantin auprès duquel j’ai fait des examens contre le Covid-19, m’a dit que j’avais des anticorps ; ce qui veut dire que j’ai vécu la pandémie comme je l’avais prévu fin janvier ou début février.



Ne me demandez pas qui est le laborantin, puisqu’il s’agit d’un test fait par des jeunes médecins et des amis, qu’ils entourent de la discrétion pour des raisons qui les concernent.



