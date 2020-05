Mauritanie. Coronavirus | 5003 personnes infectÃ©es : un cadeau de lâ€™inconscience de certains dâ€™entre nous

Points Chauds - Voici ce qu’on pouvait lire dans un article publié par notre rédaction le 12 mai 2020.



« Le bulletin quotidien du ministère de la santé du mardi 12 mai donne les chiffres suivants : Le cumul de cas de personnes atteintes et confirmés depuis le début de la pandémie se chiffre à :



• 8 personnes (5 femmes et 3 hommes).

• Nombre de guérisons : 6

• Nombres de décès : 1

• Cas actif: 1

• Cas détectés en ce jour : 0

• Le dernier cas, le 8ème enregistré, le 29 avril 2020.

• 1 prélèvement effectué ce jour à Nouakchott.



La Mauritanie El Hamdoullillah s’achemine vers la fin de la présence du virus dans notre pays. Les jours qui viennent appellent donc une très grande vigilance de notre part. La Mauritanie doit renforcer la surveillance de la frontière de notre pays avec le Sénégal et la Mali les jours à venir.



Objectif : 0 infiltration à partir de ces pays d’où parviennent des informations peu rassurantes et qui appellent de notre part de renforcer la campagne de sensibilisation pour surveiller ces frontières à partir desquelles le mal peut entrer par inconscience et irresponsabilité de personnes qui tentent de s’infiltrer.



Ceci d’autant plus que le ministère sénégalais de la santé a annoncé hier la découverte de 177 nouveaux cas du coronavirus sur les 917 personnes testées au cours des dernières 24 heures. Et ceci d’autant plus également que les services de santé du Mali ont communiqué hier les chiffres suivants : 704 cas enregistrés officiellement dont 38 mortels.



Il est important et impératif à partir d’aujourd’hui, que toutes les parties impliquées dans la mise en place d’un plan de riposte se lancent dans une bataille décisive. Fermeture hermétique des frontières de ces pays à risques par les forces armées et de sécurité. Campagne d’information radio et télé ciblées pour appeler les populations des communautés villageoises vivant le long des frontières avec les pays voisins Mali et Sénégal à tripler de vigilance et collaborer plus efficacement pour dénoncer tous cas suspects d’infiltrations.



Le Ministère de la santé et les forces de sécurité ont fait un excellent travail pour arriver aux résultats obtenus à cette date. C’est aux citoyens de faire le dernier pas pour sortir la Mauritanie des pays où le COVIS-19 est présent. Ce n’est pas impossible. Avec la volonté morale et patriotique des uns et des autres on parviendra inchaAllah. »



Cet article a été publié sur notre site le 12 mai 2020 donc, on a chanté victoire un peu trop ou bien nous nous sommes trompés de calculs ? Avant de répondre à cette question voilà ce qu’on pouvait lire le 25 mai 2020, 13 jours après la publication de notre article ; « Le ministère de la santé mauritanien a annoncé lundi 25 Mai la mise en quarantaine de 5003 personnes sur l’ensemble du pays.



Les autorités sanitaires ont signalé 25 nouveaux cas confirmés de COVID-19, portant le nombre total d’infections à 262 dans ce pays. Selon un bulletin du ministère de la Santé, un total de 618 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 25 sont revenus positifs, y compris 2 cas contacts suivis et 23 issus de la transmission communautaire.



Le ministère a également annoncé avoir enregistré trois décès supplémentaires, portant à 9 le bilan de décès liés à la pandémie de COVID-19. Rappelons que Nouakchott, avec 220 cas, est l’épicentre de la pandémie dans le pays. Kiffa est la deuxième ville la plus touchée du pays. A ce jour, la Mauritanie compte 262 cas confirmés de COVID-19, dont neuf décès et 15 guéris ».



Sans commentaire. Ou si. S’il y’a dans ce monde un pays dont certains habitants sont tellement irresponsables que non pas seulement ils prennent des risques pour eux même mais des risques élevés pour l’ensemble du pays. C’est la Mauritanie. Le Président de la République a crié haut et fort suppliant les mauritaniens à plus de retenue dans les comportements à risques. Le Ministre de la Santé a eu la gorge enrouée à cause de ses cris d’alarme. Les ministres de la défense et celui de l’intérieur ont coordonnés leurs actions pour palier à tous risques.



Les chefs des Etats-Majors sont descendus le long de nos frontières pour prodiguer les bons conseils. Les rédactions de journaux, les télévisions et les radios ont consacrés des temps fous aux sensibilisations. Tout cela n’a servi à rien. Non pas seulement on est revenu à la case de départ mais on est allé plus bas. Et cela à cause de l’irresponsabilité de certains citoyens qui, pour une poignée d’argent organisent des filières d’infiltrations. Des transporteurs irresponsables qui détournent la vigilance des hommes de loi pour faire voyager d’une ville à une autre des étrangers sans en calculer les risques et les conséquences.



Quand je pense à cette histoire que racontait l’amie de ma fille je me demande si ces personnes qui agissent de ces manières ont un sens du devoir ou de patriotisme. L’amie de ma fille a raconté qu’elle est venue il y’a quelques jours à bord d’un bus de transport de soi-disant légumes. Elle venait de Nouadhibou mais elle a fait le trajet en deux étapes. Nouadhibou-Chami et Chami-Nouakchott.



Pour ce dernier tronçon elle est venue à bord d’un petit bus de transport en commun transformé en véhicule de transport de légumes pour la circonstance. Elle raconte que sous les légumes et sous une couverture 6 maliens étaient dissimulés. Le conducteur du bus les a fait entrer à Nouakchott, payant un forfait par poste de contrôle. Pour de l’argent, 6 maliens venant d’on se sait où se sont évanouis dans la masse de Nouakchott pour un peu d’argent. Incroyable Mauritanie ! Pauvre pays.



Depuis son indépendance il est divisé en deux. D’une part ceux qui le tirent vers le haut, peu nombreux malheureusement et ceux qui le tirent vers le bas. Ces derniers plus nombreux sont des millions qui s’ajoutent au chauffeur du bus des légumes qui a franchi toutes les barrières avec 6 maliens cachés sous les légumes. Combien sont-ils dans son cas ? Dieu seul qui sait nous préserve de nos amis. De nos ennemis on s’en chargera comme on peut.



Mohamed Chighali













