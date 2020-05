Mauritanie, Covid-19 : 4 nouveaux dÃ©cÃ¨s et 6 contaminations de plus (Total 268)

Al-akhbar - La Mauritanie a enregistré, ce mardi, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre total de décès, selon le directeur de la Santé publique.



A ce jour, la Mauritanie compte 268 cas confirmés de covid-19 dont 13 décès et 15 guérisons. Le virus s’est propagé dans 10 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Nouadhbou, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol, Trarza et Inchiri.



Sidi Mohamed Zahav a également confirmé 6 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus portant à 168 le nombre de personnes infectées. Il s’agit de 3 transmissions « contact » et de 3 autres « communautaires » recensées à Nouakchott :



Dar Naïm 1



Ksar 1



Tevragh Zeina 4