Le gouvernement dÃ©cide la reprise des cours pour les Ã©lÃ©ves qui doivent passer le bac, le brevet et le concours

Adrar Info - Le gouvernement mauritanien a décidé d’ouvrir les écoles le 1er juillet, avec des mesures préventives strictes en classe.



Des sources de Zahra Chinguetti ont indiqué que les cours se poursuivront du 1er juillet au 15 juillet et seront limités aux éleves et étudiants qui doivent passer le bacclauréat, le brevet et le concours d’entrée au collège.



Les classes dans les écoles seront désinfectées, chaque élève se placera sur une table à part et le port des masques est obligatoire, pendant toute la période d’étude prescrite.



Source : http://zahraa.mr/node/23904



Traduit par adrar info