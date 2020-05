Mauritanie : nomination dâ€™un coordinateur national pour la lutte contre le covid-19

Saharamédias - Le ministre mauritanien de la santé, Dr Nadhirou O. Hamed a nommé mardi Dr Sidi O. Zahaf coordinateur national pour la lutte contre le coronavirus, en vertu d’une note de service publiée mardi.



Sidi O. Zahaf occupe le poste de directeur général de la santé au ministère et c’est lui qui a la charge de communiquer quotidiennement la situation de la pandémie dans le pays. La note de service signée du ministre est à effet immédiat.