Le Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au bureau du Marathon International de Nouadhibou

Cridem Sports - Bonsoir M. Haidara, merci au marathon de garder une relation constante avec Cridem, voulez-vous en deux mots parler à nos lecteurs de la visite du Ministre le samedi matin à vos bureaux ?



Haidara : Babacar pour commencer merci aux actionnaires, aux administrateurs et aux travailleurs de Cridem pour leurs soutiens depuis 2010 et surtout pour le partenariat qui nous lie.



Avec son Excellence Dr Taleb SID'AHMED nous sommes en étroite contact et nous avons remarqué que le marathon de Nouadhibou l'a toujours intéressé. Cela nous encourage à plus travailler. Nous avons parlé du marathon, de la 10 ème Édition. En plus notre Ministre a reçu les explications qu'il souhaitait des différents responsables et du doyen M. Seikou SALL alias Cheikhani.



Cridem Sports: Il parait que vous avez été reçu par le nouveau Wali de la Région de Nouadhibou ces jours-ci, de quoi vous avez parlé ?





Haidara : Avant de répondre je veux préciser que son Excellence M. Yahya CHEIKH MOHAMED VALL Wali de Dakhlet Nouadhibou est au travail à 08h chaque jour et ne quitte les bureaux qu'à 17h. Je veux que tous les mauritaniens le sachent et le respectent pour cette ponctualité qui grandit et impose son RESPECT et la CONSIDÉRATION du Wali Yahya CHEIKH MOHAMED VALL. Pour revenir à l'entretien avec son Excellence notre Wali j'ai demandé une audience et il me l'a accordée le mardi passé. Je lui ai parlé du marathon de Nouadhibou et son École d'Athlétisme qui a bénéficié d'un financement.





Les deux anciens Walis et les Ministres de Jeunesse et des Sports qui se sont succédés depuis 2014 ont été informés du projet. Son Excellence le Wali s'est engagé de nous aider pour terminer le côté administratif de cette affaire qui a connu un grand retard avec les relances des Walis de Nouadhibou de 2014 à 2020 et de l'ancien Ministre son Excellence Dr Mohamed DJIBRIL. Je saisis cette occasion pour remercier Dr Mohamed DJIBRIL qui a voulu nous aider à terminer cette école et malheureusement il a quitté le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour d'autres fonctions.





Cridem Sports : Vous recevez régulièrement au bureau du marathon les Ambassadeurs des Grands pays (USA, Russie, Allemagne Royaume-Uni et autres) peut-on avoir une petite idée de votre bureau qui est régulièrement visité par nos Ministres, les Diplomates, les sportifs et d'autres grandes personnalités du monde des arts et de la culture ?





Haidara : Vous avez oublié de citer leurs Excellences Ambassadeurs de la Chine, du Royaume d'Espagne, du Sénégal, de la France, de l'Egypte, des Consuls d'Espagne, de France, du Royaume du Maroc, de la Gambie et du Sénégal à Nouadhibou. Nous espérons recevoir prochainement les Ambassadeurs des nations sœurs et amies du Japon, du Maroc, de l'Algerie, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Qatar, des Émirats arabes unis, du Nigéria, du Ghana, de l'Ethiopie, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, du Brésil et d'autres.





Babacar le bureau de notre marathon est le salon au rez-de-chaussée de notre modeste maison que j'ai mis à disposition du marathon. J'ai toujours pris en charge la connexion ADSL, l'électricité et l'eau du bureau. Cela nous évite de louer un local pour les besoins du bureau. Il s'agit d'un modeste bureau que ma fille et mon épouse nettoient chaque deux jours merci de voir les dernières images, s'il vous plaît, pour avoir une idée.



