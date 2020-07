La centrale de la SOMELEC de Tiguend renforcÃ©e par un deuxiÃ¨me groupe Ã©lectrogÃ¨ne

Tawary - La représentation de la société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) à l'arrondissement de Tiguend (Trarza) a été renforcée, ce vendredi 24 juillet 2020, par un nouveau groupe électrogène, a-t-on appris de bonne source.



Cette décision vient après une série de délestages en ce début d’hivernage qui a perturbé le quotidien des citoyens. Le député de Méderdra, M.Dah Souheib a salué cette mesure qui est un engagement du pouvoir exécuté par ministre de l’Energie, Dr Mohamed Ould Abdel Vetah.



Ce dernier avait dit-il promis de renforcer la capacité d'électrification de la ville de Tiguend par un second groupe, des accessoires et des pièces de rechanges.



Le député a rappelé que ce groupe va résoudre le problème des coupures d’électricité surtout en cette période de l’année,au moment ,où, des centaines de familles quittent Nouakchott pour venir passer des vacances dans la commune.



Selon des sources, l’édile de Tiguend, a exprimé sa satisfaction pour le fait que la commune soit pourvue d'un groupe qui va contribuer à son électrification.



"Le maire Mohamed Moustapha Ould Ebbe se bat toujours pour le bonheur de la population de sa commune et des villages environnants", témoigne un habitant. "Il n’a jamais cessé d’exposer les doléances des habitants de Tigeund aux autorités pour des solutions urgentes et adéquates". "Les préoccupations de sa commune sont dans ses priorités", racontent des habitants de Jedida.



Sur ce sujet, le député et le maire de la commune de Tiguend, M.Mohamed Moustapha Ould Ebbe ont été reçus, il y a de cela deux jours, par le ministre Ould Abdel Vetah, dans son bureau.



