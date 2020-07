Alerte : la route Atar-Tidjikja ensevelie sous le sableâ€¦.

Adrar Info - Il y’a à peine 7 mois (décembre 2019), suite à des appels repetés et alertes lancées par les pratiquants de la route Atar- Tidjikja longue de 365 km, une mission technique du ministére de l’équipement était envoyée pour évaluer l’état de cette route dont plusieurs endroits sont énsevelis sous des langues de sable, bloquant ainsi la circulation. Dans son communiqué, à l’issue de cette mission, le ministére de l’équipement indique :



« Après avoir identifié les sites touchés, les mécanismes et moyens nécessaires ont été fournis par les autorités techniques compétentes du ministère de l’équipement et des transports et repartis aux tronçons. Ils ont commencé les opérations de désensablement et de réhabilitation des tronçons …



Avec la poursuite des opérations et jusqu’à dimanche soir, 12 décembre 2019, nous avons enlevé 6600 mètres cubes, soit plus de 80% du sable le long des quatre tronçons routiers, qui ont été réhabilités pour assurer la fluidité de mouvement de citoyens et des biens … »



Force est de constater qu’à ce jour 25 juillet 2020, cette route est quasiment impraticable, au moment où le trafic commence à s’y intensifier, en prélude à la construction de la Route Tidjikja -Boumdeid qui permettra une liaison directe Maghreb-Afrique noire.



Les photos ci jointes, montrent -on ne peut plus éloquemment- combien le trafic sur cette route pose de nombreux problémes et cause beaucoup de dégats.



Les populations locales lancent un appel pressant aux autorités concernées, pour intervenir et placer en permanence des équipes d’entretien tout au long de cette route.



Adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité