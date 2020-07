La BAD finance la riposte contre le coronavirus dans les pays du G5 Sahel

Afrique 7 - La Banque Afrique de développement (BAD) va apporter un appui financier de plus de 36 milliards de francs CFA au Tchad, afin l’aider à atténuer les effets de la pandémie de coronavirus.



Le protocole d’accord a été paraphé ce mercredi dans la capitale tchadienne, N’djamena, en présence du représentant-résident local de la BAD, Ali Lamine Zeine et du ministre tchadien de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne.



Ce financement entre dans le cadre du programme d’appui en réponse à la crise de la Covid-19 dans les pays du G5 Sahel (PARC COVID.19 – G5 Sahel), en cette période où les pays ont vu leurs prévisions socio-économiques être chamboulées par la pandémie de la Covid-19.



Le G5 Sahel est composé de cinq pays, à savoir le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Le Tchad enregistre près de 1.000 cas de contaminations à la Covid-19, avec un fort taux de guérison (813 patients guéris sur 926 malades) et 75 décès.



Même tendance au Niger, où 1.028 personnes ont été guéries sur les 1.134 atteintes du coronavirus. Le nombre de décès y est de 69. Au Burkina Faso, le bilan est de 1.105 personnes contaminées, 931 guéries et 53 décédées.



Le Mali signale pour sa part, 1.927 patients guéris sur les 2.521 positifs au coronavirus, contre 124 morts. La Mauritanie est le plus touché de la bande, avec 6.273 cas positifs, 4.776 guérisons et 156 décès.









