Le ministÃ¨re des Affaires islamiques appelle au respect des mesures de prÃ©caution Ã  l'occasion de l'AÃ¯d al-Adha

AMI - Le ministère des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel a appelé les imams et les prédicateurs à insister auprès des fidèles sur la nécessité de s’en tenir rigoureusement aux mesures de prévention à l‘occasion de la fête bénie de l'Aïd Al-Adha.



Dans un communiqué, dont l'Agence Mauritanienne d’Information a reçu une copie jeudi, le ministère a exhorté les citoyens à assumer leur responsabilité religieuse et morale, à se prémunir et à protéger les autres contre le risque de contracter le coronavirus.



Le communiqué a rappelé la fatwa des grands érudits, qui autorise l’espacement des fidèles dans le rang pendant la prière et dispense les personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies chroniques, d’assister aux prières en groupe.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité