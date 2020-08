Le jeune journaliste Ahmed O. Sidi nâ€™est plu

Al-akhbar - La presse mauritanienne regrette la disparition du jeune journaliste Ahmed Ould Sidi, décédé, ce dimanche, suite à un malaise.



Ahmed Ould Sidi a travaillé pour plusieurs medias locaux dont l'Agence Indépendante d'Information ALAKHBAR avant de rejoindre le site d’information en ligne Zahraa. Le jeune journaliste était en même temps correspondant de plusieurs médias internationaux.



Face à la perte de ce talentueux journaliste, parti à la fleur d'âge, la Direction et l’ensemble du personnel d’Alakhbar présente ses condoléances à sa famille et à toute la presse mauritanienne.