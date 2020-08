Mauritanie: la Banque Mondiale octroie 70 millions de dollar pour la lutte contre le coronavirus

Senalioune - La Banque mondiale a approuvé une subvention de 70 millions de dollars à la Mauritanie, dans le cadre du programme de soutien financier conçu pour aider à lutter contre la pandémie de Covid 19.



Dans une lettre adressée au ministre de l’Économie et de l’Industrie Aziz Ould Dahi, la succursale mauritanienne de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang, a déclaré que le programme de soutien financier vise à soutenir la Mauritanie dans ses efforts pour lutter contre les effets de l’épidémie, visant à protéger les classes pauvres.



Ce don permettra un retour à une vie normale en soutenant les petites et moyennes entreprises et en permettant une transparence accrue dans le domaine de la dette extérieure.



Tchatchouang a souligné que le programme repose sur trois piliers principaux, à savoir, soutenir les réformes visant à sauvegarder la vie humaine en renforçant la capacité institutionnelle du secteur de la santé et à rendre les besoins de santé associés au Covid-19 abordables tout en réduisant les coûts de consommations de base.



Quant au deuxième pilier, il est le soutien aux mesures prises pour assurer la transparence des dotations financières destinées à lutter contre l’épidémie et à élargir la couverture des programmes sociaux, tandis que le troisième pilier est de soutenir les réformes en place visant à faciliter l’accès aux prêts pour les PME, ainsi qu’à renforcer la transparence dans le domaine de la gestion de la dette extérieur.



Par Moustapha Sidiya













