Coronavirus: trois ministres gambiens testÃ©s positifs

BBC Afrique - Trois ministres gambien ont été testés positifs au coronavirus, selon une déclaration de la présidence.



Le président Adama Barrow s'est isolé la semaine dernière après que la vice-présidente Isatou Touray a été testée positive au virus. Le ministre des Finances Mambureh Njie, le ministre du Pétrole et de l'énergie Fafa Sanyang et le ministre de l'Agriculture Amie Fabureh ont également contracté le virus, a déclaré la présidence dans un tweet.



La Gambie a jusqu'à présent confirmé près de 500 cas de coronavirus et neuf décès. Le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics et a également interdit les rassemblements sociaux.





Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité