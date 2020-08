Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur appelle les citoyens Ã  faire preuve d'extrÃªme vigilance durant la saison des pluies

AMI - Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a invité les citoyens à observer une extrême vigilance et prudence quant aux marres, marais et les lits des oueds durant cette période de précipitations pluviométriques.



Dans un communiqué dont copie est parvenue à l’AMI, le ministère a appelé tout le monde à prendre les mesures de précautions afin d’éviter de s’exposer aux dangers des torrents occasionnés par les pluies diluviennes.



Voici le texte intégral de ce communiqué :



"Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation annonce que depuis le début de la saison des pluies, de nombreux décès dus aux noyades ont été malheureusement enregistrés dans plusieurs wilayas du pays à la suite des pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours remplissant les marigots et les marais.



Les victimes de ces accidents sont pour la plupart des jeunes et des enfants qui s’adonnent à des activités de vacances.



En conséquence, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et appelle tout le monde à faire preuve de la plus grande prudence et conseille aux citoyens à prendre les précautions suivantes :



- Eviter les lits des eaux de ruissèlement (Oueds) et les zones des torrents,



- Eviter de traverser les rivières inondées,



- Eviter de nager dans les marigots et les marais,



- Eviter la natation au niveau des plages désertes de Nouakchott et Nouadhibou".













