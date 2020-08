Lancement des activitÃ©s de la semaine nationale de lâ€™arbre 2020 |PhotoReportage

MEDD - Notre pays a célébré ce lundi 3 aout 2020, la semaine nationale de l'Arbre sous le thème « Tous pour une gestion durable et solidaire de nos ressources forestières ». Instituée par le Décret N° 87-053, la Semaine Nationale de l’Arbre vise à sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’arbre et des forêts dans le développement durable, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres.



Le programme retenu, cette année, par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a été marqué par une cérémonie organisée dans la périphérie de la forêt de Gani, dans la commune de Tekane, Wilaya du Trarza.



Témoignant de l’intérêt et de l’engagement qu’elles accordent à la gestion de leur espace forestier, les populations de la localité de Gani se sont massivement mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à Madame la Ministre et à ses hôtes.



Ainsi, après le mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la commune de Tekane, le Président de la Coopérative forestière de Gani (COFOGA) a prononcé une importante allocution, lors de laquelle, il a mis en relief l’importance de l’action du MEDD, tout en saluant les grandes lignes de la politique en matière de protection des forêts. Il a souhaité une meilleure implication des populations riveraines de la forêt de Gani, dans les différentes activités entreprises et projetées par les services du MEDD.



Son Excellence, Madame Marieme Bekaye, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, a par la suite prononcé le discours officiel de lancement des activités de la Semaine Nationale de l’Arbre. Elle a précisé que les efforts de son Département se concentreront sur le reboisement de 30.000 hectares, l’amélioration de la gestion de la filière charbon de bois et la valorisation des produits forestiers non ligneux qui fournissent des emplois et des revenus durables aux populations, notamment aux femmes rurales.



Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a également rappelé que le choix de la localité de Gani pour abriter la présente cérémonie, symbolise l’engagement ferme de son département, à mettre fin à la déforestation et à accroître significativement la couverture forestière, d’ici 2030. Cet objectif a-t-elle dit, constitue, sous l’impulsion du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani, un axe majeur de la politique générale de développement, mise en œuvre par le Gouvernement du Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Ismail Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya.



Après avoir rappelé qu’une agriculture durable a besoin de forêts saines et productives et que l’exploitation du bois doit se faire dans le respect de l'accroissement naturel des forêts, Madame la Ministre a précisé que la forêt de Gani,est la seule des sept forêts classées du Trarza, qui présente un niveau de conservation acceptable.



A la fin de la cérémonie officielle de lancement des activités de la Semaine Nationale de l’Arbre, Madame la Ministre, en présence de Monsieur le Ministre du Développement Rural, Monsieur Dy Ould Zeine et de Monsieur le Wali du Trarza, Monsieur Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim et en présence de plusieurs personnalités, a écouté attentivement un exposé sur les enjeux liés à la protection de la forêt de Gani, avant de visiter la pépinière forestière où a été entamée une production de plus de 50.000 plants de gonakiers.



Il est à noter que plusieurs partenaires techniques et financiers du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ont pris part à cet évènement. C’est le cas notamment de la Coopération Allemande, de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, de l’Union Mondiale de la Conservation de la Nature et de la FAO.



Les activités programmées dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l’arbre comprennent une série d’activités sur lesquelles nous reviendrons régulièrement.



Contenu fourni par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD)



