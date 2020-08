RMI-Info - Dans une note intitulée « évaluation d’une année de mandat présidentiel en Mauritanie » , le mouvement la Mauritanie avant tout (MAT) demande l’abrogation de la loi Amnistie scélérate de 1993 ainsi que l’interdiction du service de l’État aux auteurs présumés de torture.



Le MAT a également les demandes de ratification du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale(Cpi)et de la saisine de la Cour africaine d’Arusha, par des associations et des personnes physiques; nous réclamons l’adoption des protocoles facultatifs au Pacte international des droits civils et politiques», y compris la compétence des juridictions d’Etats tiers, le recours d’un individu hors de son pays, l’abolition de la peine de mort et des mutilations.



Par ailleurs tout en félicitant le travail de la commission d’enquête parlementaire, le MAT sollicite le renouvellement de la législature, afin de susciter une majorité d’alternance, représentative de la pluralité des identités et des projets.



Selon le mouvement, avant toute convocation du collège électoral, les autorités doivent revoir le « découpage en vigueur, des circonscriptions-parlementaire et de municipalité-fausse le verdict des urnes et prolonge l’artifice d’une arithmétique, à rebours de la démographie et de la logique ».



Fondé par des jeunes transfuges de plusieurs partis et courants historiques, le MAT avait soutenu El Ghazouani en 2019. Le bureau du mouvement la « Mauritanie Avant Tout (MAT) » est composé de Thioye Mamadou Sow, El Hassan Messaoud, Amadou Konté, Malado Bâ, Isselmou Loueid et Taghi Mohamed.









