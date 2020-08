Viol collectif Ã  Adel Bagrou sur une mineure, les parents rÃ©clament justice [VIDEO]

Alakhbar - Les parents d'une fille âgée de moins de 17 ans et victime d’un viol collectif à Adel Bagrou, relevant du Hodh Charghi ont réclamé que justice soit appliquée aux criminels, appelant l'opinion publique et les activistes à se tenir à leurs côtés.



Abdallahi Ould Sidaty Ould Taleb Amar affirme dans la vidéo ci-dessous, que la victime se trouve dans un état psychologique piteux en raison des violences subies.



Les parents de la victime se sont dirigés depuis Adel Bagrou vers le palais de justice de Néma afin de poser l’affaire et d’exiger que justice soit rendue.



Ould Taleb Amar a appelé les blogueurs, les internautes, les médias et les activistes à se mobiliser fortement à leurs côtés jusqu’à obtenir gain de cause.







